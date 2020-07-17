Бишкек, , 08:13 — REGNUM Департамент лекарственного обеспечения министерства здравоохранения призвал фармацевтические компании присоединиться к акции «Фармацевты — народу Киргизии» и безвозмездно передать медучреждениям лекарства и медицинские средства для борьбы с коронавирусом, пишет «24.kg».

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В ведомстве отмечают, что «в войну с пандемией сейчас погружена вся страна».

«Это не рядовая болезнь. Речь идет о вирусе, котором ранее не знал мир. Как и в любой войне, ее исход зависит от надежного тыла. Эта роль сегодня отведена фармацевтам вместе с департаментом лекарственного обеспечения и медицинской техники», — подчеркивается в обращении.

Также в департаменте посетовали на то, что некоторые представители фармацевтического бизнеса и несознательные граждане в условиях острой нехватки медоборудования и лекарств, применяющихся при лечении от коронавируса, предпринимают попытки незаконно вывезти их за рубеж, занимаются спекуляциями и прячут медпрепараты на складах.