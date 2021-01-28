Бишкек, , 20:27 — REGNUM «Назрела необходимость увеличения портфеля ЕАБР, вкладываемого в Киргизию и расширения охвата секторов экономики», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков на встрече с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым.

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По словам и. о. главы правительства, в настоящее время портфель финансового института в республике составляет порядка $70 млн (около 5,3 млрд рублей) и в большей степени сконцентрирован на проектах в финансовом секторе.

Также высокопоставленный киргизский чиновник высказался за углубление интеграционных проектов на пространстве Евразийского экономического союза.

«Нами инициирован проект по расширению мандата деятельности Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития в качестве полноценных институтов развития ЕАЭС. Мы готовы подключиться и системно решать эти вопросы», — резюмировал Новиков.

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