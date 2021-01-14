Бишкек, , 15:04 — REGNUM В 2020 году объем валового внутреннего продукта Киргизии составил чуть больше 598,3 млрд сомов (524,8 млрд рублей) и по сравнению с 2019 годом уменьшился на 8,6%. Об этом говорится в материалах нацстаткома.

Потребительские цены в республике за минувший год выросли сразу на 9,7%.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизского месторождения золота «Кумтор» объем ВВП по итогам прошлого года составил около 530 млрд сомов (464,9 млрд рублей) и снизился на 9%.

Объем промышленной продукции в 2020 году снизился на 6,6% — до 126,6 млрд сомов (111,1 млрд рублей).

Отрицательные тенденции наблюдались также в строительной сфере, показатели которой снизились на 15,9% — до 49,6 млрд сомов (43,5 млрд рублей), и в сфере услуг на 10% — до 276,6 млрд сомов (242,6 млрд рублей).

В сельском хозяйстве Киргизии, напротив, зафиксирован незначительный рост объемов производства — на 1,1%. Объем сельхозпродукции в минувшем году составил 80,8 млрд сомов (около 70,9 млрд рублей).