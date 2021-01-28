Бишкек, , 17:25 — REGNUM За четыре года доля теневой экономики Киргизии снизилась лишь на 0,3 процентных пункта — с 23,8% ВВП в 2015 году до 23,5% в 2019 году. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

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По официальным данным, объем теневой экономики в республике достигает 145,2 млрд сомов (130,4 млрд рублей).

При этом рост доли ненаблюдаемой экономики в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлен повышением ее доли в гостинично-ресторанном бизнесе и в транспортно-логистической сфере.

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