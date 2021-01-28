Бишкек, , 17:20 — REGNUM Руководство Евразийского банка развития готово оказать поддержку в деле модернизации экономики Киргизии. Об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на встрече с киргизским президентом Садыром Жапаровым, передает «24.kg».

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По его словам, банк продолжит помогать решать проблемы социально-экономического развития республики и расширять торгово-экономическое сотрудничество Киргизии в рамках Евразийского экономического союза.

«Евразийский банк развития намерен играть более активную роль в достижении целей устойчивого развития Киргизии, в том числе путем реализации сквозных интеграционных проектов», — резюмировал Подгузов.

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