Бишкек, , 13:38 — REGNUM Министерство экономики совместно с другими заинтересованными госорганами Киргизии приступили к разработке Концепции интеллектуальной экономики, которая, согласно задумке чиновников, должна будет заложить регулятивные, правовые и экономические основы для развития и продвижения креативной индустрии.

В ведомстве отмечают, что такое решение принято с учетом происходящих на мировых рынках изменений и пандемии коронавируса, которые определяют новые параметры экономического роста, основанные на переходе к быстрым, менее капиталоемким и инновационным решениям.

При этом минэкономики ссылается на неофициальные данные, гласящие, что уже сейчас доля креативной экономики в ВВП Кыргызстана составляет не менее 7% и включает в себя такие направления, как реклама, архитектура, искусство, дизайн интерьера, индустрия моды, киноиндустрия, развлекательные компьютерные программы и игры, музыка, сценическое искусство, арт-дизайн, издательское дело, телевидение и радио.

Киргизстанские чиновники считают, что сектор креативной индустрии в будущем ликвидирует уязвимость национальной экономики от поступлений сектора горнодобывающей промышленности и денежных переводов мигрантов, а также будет способствовать возрождению культурного наследия страны и ее регионов, обеспечивать самоидентификацию государства в условиях глобализации.