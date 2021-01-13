Москва, , 09:40 — REGNUM В Новой Москве в 2020 году введено в эксплуатацию 1,98 млн кв. метров недвижимости, из них 1,6 млн кв. метров — жилые дома, сообщили 13 января в Стройкомплексе.

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Кроме жилых кварталов, построен медцентр в Коммунарке, Дом культуры в пос. Киевский, здание ОВД, школа на 1150 мест, три детсада в ЖК «Саларьево Парк» и т .д.

Всего за 2020 год в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) построено 122 объекта недвижимости. В ближайшие годы планируется возвести 222 объекта площадью 7,23 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на новостройки в Новой Москве растет. Количество договоров долевого участия увеличилось на 10−12%.

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