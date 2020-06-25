Москва, , 19:06 — REGNUM В Новой Москве построено 14 млн квадратных метров жилья, всего же, согласно генеральному плану, должно быть построено 56 млн квадратных метров, заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, 25 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я хочу напомнить, что мы реализуем проекты различных направлений и различной этажности. Это и многоэтажное домостроение, среднеэтажное, малоэтажное, а также таунхаусы и коттеджи. Жилье продается в очень широком ценовом диапазоне, и не менее широком по качеству и видам», — уточнил чиновник.

Жидкин обратил внимание на изменения в среде тех, кто приобретает недвижимость в Новой Москве. Так, если раньше 45% покупателей являлись жителями Подмосковья, 31% были жителями других регионов, то в последнее время ситуация кардинально изменилась. Сегодня на новой территории приобретают жилье всего лишь 10% жителей из других регионов, 16% из Подмосковья, и 74% москвичей, из которых 63% переезжают из Москвы исторической и 11% перемещаются в границах ТиНАО.

Чиновник также обратил внимание на повысившийся уровень домостроения и проработки девелоперских проектов. По его словам, в последние два года увеличилось количество тех, кто приобретает квартиры на ранней стадии строительства, что, безусловно, свидетельствует о доверии людей к реализуемым проектам.

«За последние два года почти в два раза увеличился объем продаж жилья на ранней стадии, и всего 1% приобретают жилье, только когда дом уже полностью построен», — подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий.

Кроме того, по словам Жидкина, в настоящее время более половины жилья составляют двух‑ и трехкомнатные квартиры, из чего следует, что квартиры покупают молодые люди для того, чтобы в них жить и осесть в Новой Москве.

Владимир Жидкин заверил, что жилищное строительство будет обеспечено необходимым количеством рекреационных зон. К настоящему времени построено объектов на 121 га и благоустроено еще почти 171 га — 19 парков построено, еще семь строится. Для того чтобы у жителей были места, где они смогут проводить свой досуг, каждый год начинается строительство нескольких новых парков.

Напомним, что, по словам Владимира Жидкина, столичные власти стараются строить социальную и прочую инфраструктуру с опережением. Делается это для того, чтобы избавить инвесторов от лишних издержек, а также чтобы переезжающие в Новую Москву не теряли в качестве жизни.

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