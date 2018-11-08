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До 2022 года в Новой Москве введут 11 млн кв. метров жилья

Экономика

За 2018 год будет построено 1,5 млн кв. метров жилья

До 2022 года в Новой Москве введут 11 млн кв. метров жилья
Юрий Пименов. Район завтрашнего дня. 1957

Москва, 8 ноября 2018, 09:11 — REGNUM  До конца 2018 года в Новой Москве введут почти 1,5 млн кв. метров жилья. Также за год будет 500 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости. Самый большой объем ввода недвижимости и жилья ожидается в декабре 2018 года. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщили в Стройкомплексе

По оценкам аналитиков рынка недвижимости, спрос на новостройки в Новой Москве растет. Так. за последние два квартала количество договоров долевого участия (ДДУ) увеличилось на 10−12%. Причин роста спроса несколько — это развитие социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, создание благоприятных условий для жизни и работы.

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Руководитель Департамента развития новых территорий заявил, что в 2018—2022 годах в Новой Москве введут порядка 11 млн кв. метров жилья. Это примерно столько, сколько сдано с 1 июля 2012 года (с момента присоединения новых территорий к Москве).

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год спрос на квартиры в новостройках Новой Москвы вырос в 1,5 раза. За год в ТиНАО было построено 1,4 млн кв. метров жилой недвижимости, из них около 1,2 млн кв. метров — многоэтажное жилье, еще 200 тыс. кв. метров — малоэтажное и индивидуальное жилье.

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Строительство жилья
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