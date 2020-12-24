Москва, , 03:02 — REGNUM Арбитраж Москвы 17 марта 2021 года начнёт рассматривать иск иностранной компании, зарегистрированной на Виргинских островах. Ответчиком в многомиллиардном споре выступает «Газпромбанк», передаёт ИА REGNUM.

Иск от компании «Интерпорт коммершл лимитед» поступил в конце сентября 2020 года. Третьим лицом пригласили ООО «Металл-групп» из Белгородской области. В декабре дело к производству приняла судья Фортунатова. Из материалов известно, что истец требует 14 022 844 000 рублей, вменяемых как убытки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, офшор был фигурантом в банкротном деле «Металл-групп» и сделал попытку блокировать продажу акций «Яковлевского ГОК». Последние в конечном итоге выкупила «Северсталь» Алексея Мордашова.

Офшор требует с «Газпромбанка» 14 миллиардов: при чём тут «Северсталь»?

Напомним, ранее «Газпромбанк» проиграл судебный спор с заводом, который специализируется на ремонте подводных лодок. Сумма спора с приморским АО «Дальневосточный завод «Звезда» превышала 98 млн рублей.