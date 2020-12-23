Владивосток, , 06:56 — REGNUM Арбитраж Приморского края отказал в удовлетворении иска «Газпромбанка» к АО «Дальневосточный завод «Звезда». С ответчика, который занимается ремонтом подводных лодок Тихоокеанского флота, требовали более 98 млн рублей. Решение суда пока не обнародовано, не вступило в законную силу. Вердикт истец может обжаловать в установленный законом срок, передаёт ИА REGNUM.

«Газпромбанк» Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

В карточке дела фигурирует краткая суть вердикта судьи Хижинского — «в иске отказать полностью».

С претензиями «Газпромбанк» обратился ещё в августе 2020 года. Он требовал с предприятия из Большого Камня 98 110 967,83 рубля. Третьим лицом в дело пригласили ООО «Комплексные энергетические решения» из Санкт-Петербурга.

По открытым данным, завод в разные годы был поставщиком по свыше 100 госконтрактам на общую сумму более 9,7 млрд рублей, а также заказчиком по 1,8 тыс. контрактам на общую сумму 85 млрд рублей.