Москва, , 12:22 — REGNUM Выплатить сотрудникам премии по итогам работы за 2020 год намерены 41% компаний в России. Из них 17% поощрят весь коллектив, 24% — отдельных сотрудников, приводит данные 21 декабря рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Не планируют выдавать годовые премии руководители 28% компаний. Пока не приняли решение 31% работодателей.

Чаще всего выписывают сотрудникам премии в IT-компаниях (63%), в компания в сфере продаж (44%), на производственных предприятиях (41%) и в строительных организациях (37%)

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Опрос проведён 20—30 ноября 2020 года. Опрошены 1000 менеджеров по персонал в 124 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 году выплатить премии всем своим работникам по итогам года планировали 16% российских работодателей.

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