Москва, , 07:56 — REGNUM Работающий человек в России должен получать минимум 50 тыс. рублей, так посчитали 35% респондентов, опрошенных в рамках исследования Общественной палаты РФ «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Эксперты выяснили, что чуть меньше (31%) жителей России считают справедливой зарплату в 40−50 тыс. рублей, еще 20% оценили минимум 30−40 тыс. рублей и 10% назвали сумму в 21−30 тыс. рублей.

Читайте также: Какую зарплату в России считать справедливой?

Как отмечает РИА Новости, указывая не неравенство и несправедливость в социально-экономической сфере, респонденты чаще всего (60%) говорили о высокой разнице в доходах, 49% хотели бы иметь доступ к качественным медицинским услугам, 38% отметили территориальное неравенство.

Существенно меньшее неравенство (8%) жители России испытывают при доступе к культурным благам, еще 11% — к благоприятной экологической среде. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%.

Добавим, исследование проводилось в формате заполнения электронной анкеты с 19 ноября по 6 декабря 2019 года. В нём приняли участие 674 посетителя сайта Общественной палаты. Среди участников равное количество мужчин и женщин.

Читайте также: Жители России назвали размер желаемой зарплаты для достойной жизни