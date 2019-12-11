Москва, , 11:14 — REGNUM Премии всем своим работникам по итогам года намерены выплатить 16% российских работодателей. Не будет годовых премий в 34% компаний, говорится в исследовании портала Superjob.

В 20% компаний премии выплатят, но не всем. Их получат определённые сотрудники или подразделения.

В 2018 году не планировали выплату годовых премий 41% работодателей, намеревались премировать сотрудников выборочно в 24% компаний и всех сотрудников — в 21% компаний.

Сами работники в 59% случаев не ждут годовой премии, около 29% рассчитывают на неё, а 12% затруднились с ответом. В опросе работодателей приняли участие 500 представителей российских компаний, в опросе работников — 2,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование Общественной палаты РФ показало, что 35% жителей России считают справедливой зарплату в размере не менее 50 тыс. рублей.

Читайте также: Жители России назвали минимальный размер справедливой зарплаты