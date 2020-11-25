Бишкек, , 20:53 — REGNUM В 2021 году правительство Киргизии намерено направить по 500 млн сомов (445 млн рублей) на выплату компенсаций медицинским работника, на развитие госипотеки и на цифровизацию экономики. Об этом заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании парламента.

Также, по его словам, планируется потратить 850 млн сомов (756,5 млн рублей) бюджетных денег на субсидирование процентных ставок коммерческих банков по кредитам, выдаваемым сельхозпроизводителям, и еще 100 млн сомов (89 млн рублей) — на развитие приграничных территорий.

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И. о. главы правительства отметил, что продолжится реализация проекта «Таза суу» («Чистая вода»), в рамках которой в следующем году планируют обеспечить чистой питьевой водой 173,2 тысячи человек, проживающих в 96 селах.

«В 2021 году образуется 1 700 га новых орошаемых земель, будет повышена водообеспеченность земель площадью 1 850 га. Благодаря улучшению данных ирригационных сооружений дополнительно 31 тысяча человек будут обеспечены работой», — пообещал он.