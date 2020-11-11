Бишкек, , 17:42 — REGNUM Министерство финансов подготовило проект постановления правительства об открытии специального счета, на котором будут накапливаться пожертвования на выплату внешнего долга Киргизии.

В ведомстве утверждают, что спецсчет планируют открыть «по просьбе населения, желающего оказать содействие правительству в погашении государственного внешнего долга».

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Минфин Киргизии отмечает, что «добровольно перечисляемые» киргизстанцами и работающими на территории республики компаниями деньги на выплаты по долговым обязательствам страны будут способствовать снижению нагрузки на бюджет страны.

ИА REGNUM напоминает, что внешний долг Киргизии уже превышает $4 млрд 180,4 млн (319 млрд 373 млн рублей), из которых около $1 млрд 778,2 млн (135 млрд 850 млн рублей) республика задолжала Экспортно-импортному банку Китая.

По прогнозам аналитиков, к концу 2020 года внешний долг республики увеличится до $4 млрд 323,6 млн (330 млрд 313 млн рублей).