Минск, , 21:41 — REGNUM Объём ВВП Белоруссии по итогам января — сентября в текущих ценах составил 106,6 млрд белорусских рублей ($41 млрд), или 98,7% в сопоставимых ценах к такому же периоду прошлого года. Об этом в пятницу 16 октября проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

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«Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%», — сказано в официальном сообщении.

Белстат сообщил также: «В январе — сентябре 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 83,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января — сентября 2019 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» — 98,2%, «Обрабатывающая промышленность» — 98,4%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» — 96,1% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 100,3%».

Напомним, 31 октября 2019 года Александр Лукашенко подписал указы N401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и N402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год». Согласно официальному прогнозу, в реалистичности которого заверяло правительство, по итогам 2020 года ВВП Белоруссии вырастет на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составит 1% к ВВП, а инфляция не превысит 5%.

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