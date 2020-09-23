Москва, , 14:45 — REGNUM Повышение ряда налогов в России является оправданным и нравственно обоснованным шагом. Такое мнение сегодня, 23 сентября, в ходе встречи с членами Совета Федерации президент России Владимир Путин.

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Речь шла, в первую очередь, о планируемом увеличении налога на доходы с физических лиц для граждан, чей доход составляет превышает 5 млн рублей.

«Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы», — подчеркнул глава государства.

Напомним, с 2021 года ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с уровнем дохода свыше 5 млн рублей вырастет с 13% до 15%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Госдума РФ в третьем чтении Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки, повышающие акцизы на табак и электронные сигареты, а также на алкоголь. Так, в 2021 году акцизы на табачную продукцию будут проиндексированы на 20%, в 2022—2023 годах — на уровень инфляции. В связи с ростом акцизов эксперты прогнозируют и рост цен на пачку сигарет, они могут вырасти на 12−13%.

Добавим, что ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял о необходимости сокращать в России количество налогов, упрощать налоговое администрирование, сокращать налоговые ставки.

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