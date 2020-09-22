Москва, , 15:25 — REGNUM В России необходимо сокращать количество налогов, а также ставок по ним, заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24».

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, конкурентное преимущество России — «относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем».

«Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — отметил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 22 сентября, Госдума во втором, основном чтении приняла поправки о расширении числа компаний, которые не будут платить налоги и сборы из-за пандемии коронавируса.

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