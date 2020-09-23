Москва, , 11:00 — REGNUM Акцизы на табачные изделия увеличили собираемость налогов. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

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«Собираемость налогов с акцизов по табаку существенно возросла», — сказал Белоусов.

По его словам, на сегодняшний день есть «большие проблемы и по администрированию, и по открытости границ, и по проблемам во взаимоотношению со странами Таможенного пространства», однако он также выразил уверенность в том, что все вопросы и сложности будут решены.