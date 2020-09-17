Берлин, , 10:12 — REGNUM Покинувшее петербургский порт судно снабжения «Иван Сидоренко» достигло германского порта Мукран, где находятся трубы для «Северного потока — 2», а также судно-трубоукладчик «Академик Черский». Об этом говорят данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

«Иван Сидоренко» вышел из Санкт-Петербурга 15 сентября. Судно предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами, включая цемент, трубы, буровые растворы и топливо. Судно приписано к порту Калининграда, его длина — 90 метров, ширина — 19 метров, возможная масса полезного груза — 4,4 тыс. тонн.

Порт Мукран на острове Рюген в Балтийском море служит логистической базой проекта «Северный поток — 2». Предполагается, что «Иван Сидоренко» может быть использован при дальнейшем строительстве газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, почти завершённое строительство газопровода «Северный поток — 2» остановилось в связи с санкциями США. Новый виток разговоров о прекращении строительства возник на фоне инцидента с предполагаемым «отравлением» российского блогера Алексея Навального.

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