Берлин, , 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.

При этом авторы материала напоминают, что строительство «СП-2» по мере своего завершения подвергается все более усиливающемуся давлению со стороны США и вызывает недовольство немецкой стороны, отмечающими, что Германия не является вассальным государством.

Также они отмечают растущую нервозность участников проекта «СП-2» и указывают, что из-за американских санкций из него вышла компания Allseas.

«Оставшиеся чуть менее сто километров теперь достроит российское судно «Академик Черский». Он стоит на якоре перед островом Рюген — точно так же, как таинственное жилое судно «Россини», — говорится в материале Ostsee-Zeitung.

Кроме этого, по данным издания, «таинственное судно» пребывает в порту Засница с июня и на его борту может быть до 140 рабочих и автобусы туристической компании ежедневно доставляют их в паромный порт Мукран, где «Академик Черский» находится на стоянке с мая. По мнению журналистов, на «таинственном судне» живут рабочие, которые достраивают «СП-2».

"Представитель порта отказал в справке, как и капитан порта Засниц, который тоже ответил: «Без комментариев», — также указывается в материале и предполагается, что секретность около данного судна вызвана угрозой санкций США в отношении проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которую называли в качестве кандидатов на достройку газопровода «Северный поток — 2», не будет участвовать в реализации российского проекта.