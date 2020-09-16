История вопроса

Раз отменить «Третий энергопакет» в целом невозможно, надо изменить его смысл на уровне юридических технических определений. В связи с такой постановкой вопроса депутаты от правящей коалиции партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вынесли на обсуждение любопытный законопроект.

Идея заключается в следующем. «Третий энергопакет» был принят после того, как германские инвесторы утвердили проект «второго Северного потока» и вложили в него 2 млрд евро. Таким образом, датой начала реализации проекта следует считать не день 23 мая 2019 года, когда документ ЕС («Третий энергопакет») официально вступил в юридическую силу, а день принятия инвесторами решения о перечислении денег, то есть задолго до мая 2019 г. Что автоматически выводит «СП-2» из-под действия ограничивающих норм директивы ЕС.