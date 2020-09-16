Берлин, 16 сентября 2020, 05:54 — REGNUM Немецкий порт Мукран выбран местом назначения российского судна снабжения «Иван Сидоренко», которое должно использоваться для продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2», свидетельствует информация на портале MarineTraffic.
«Иван Сидоренко» отплыл из Санкт-Петербурга 15 сентября и должен 17 сентября добраться до Мукрана, который является логистической базой проекта.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа газета Ostsee-Zeitung распространила информацию об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое якобы участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2.
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