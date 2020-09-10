Минск, , 17:19 — REGNUM Объём внешней торговли Белоруссии в январе-июле 2020 года составил $38,64 млрд, что на 17,8% меньше аналогичного прошлогоднего периода. При этом, по данным Нацбанка Белоруссии, белорусский экспорт сокращён до $19,73 млрд (-16,7%), а импорт — до $18,91 млрд (-19%).

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нацбанк Белоруссии зафиксировал положительное сальдо при снижении внешней торговли за семь месяцев на уровне $818,1 млн — 2,4 раза больше, чем в январе-июле 2019 года, когда объём внешнеэкономической деятельности был гораздо выше. На такой результат повлияло сокращение импорта, прежде всего — российской нефти в I квартале 2020 года.

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Во внешней торговле товарами за семь месяцев нынешнего года у Белоруссии сложился дефицит на сумму $1,35 млрд. Весь объём внешней торговли товарами Белоруссия сократила на 20,9%, в том числе экспорт товаров упал на 19,1% (до $14,94 млрд) и импорт на 19,3% (до $16,29 млрд).

Во внешней торговле услугами за тот же период у Белоруссии сложился профицит на сумму $2,17 млрд (+5,6%). При этом белорусский экспорт услуг снижен на 8,1% (до $4,79 млрд), а импорт — на 17% (до $2,62 млрд).

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