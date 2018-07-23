Объём госдолга Белоруссии превысил половину ВВП страны

Минск, , 14:37 — REGNUM Уровень государственного долга в Белоруссии, который на 90% сформирован в иностранной валюте, превысил половину валового внутреннего продукта (ВВП) страны при пороговом значении на уровне 45%. Причём показатели в 52,5% ВВП были достигнуты ещё в конце 2317 года. Об этом говорится в заявлении международного агентства Fitch Ratings. Между тем эксперты считают, что восстановление экономической активности в Белоруссии идёт более активными темпами, чем ожидалось ранее. По прогнозам агентства, по итогам 2018 года рост ВВП республики составит 3,5%, а среднегодовая инфляция будет находиться на уровне 6%.

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Государственный долг Белоруссии растет год за годом

Также аналитики Fitch Ratings полагают, что в ближайшие несколько лет платежи государства по суверенным обязательствам будут оставаться высокими, в среднем $3,4 млрд в год. А вот темпы экономического роста в республике в среднесрочной перспективе, напротив, будут оставаться низкими. Прогнозируется, что в 2018 году на фоне роста российской экономики, внутреннего спроса и низкой базы 2017 года рост ВВП Белоруссии может составить 3,5%, но в 2019—2020 годы замедлится до 2,5 и 2% соответственно.

Добавим, что эксперты рейтингового агентства подтвердили долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Белоруссии на уровне «B» с прогнозом «стабильный».

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2018 года госдолг Белоруссии по сравнению с началом года увеличился на 292,5 млн рублей (0,7%) и составил 42,5 млрд рублей. При этом внутренний госдолг достиг отметки в 9,3 млрд рублей, увеличившись за пять месяцев на 1,4% или 130,9 млн рублей. А вот внешний госдолг страны, напротив, уменьшился. Этот показатель на начало первого летнего месяца составил $16,4 млрд, что на $332 млн меньше (или на 2%) по сравнению с началом года. За 2017 год он увеличился на 22,6%. Внутренний государственный долг Белоруссии за прошлый год вырос на 10,3% до 9,2 млрд белорусских рублей, а это 8,6% ВВП.

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