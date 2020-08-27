Бишкек, , 14:38 — REGNUM Из-за режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, вводившихся для противодействия коронавирусу, экономическая активность в Киргизии снизилась на 80%. Об этом на заседании совета по развитию бизнеса заявил премьер-министр Кубатбек Боронов, передает «Tazabek».

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«Малый и средний бизнес почти не работал . Сфера услуг оказалась в самом тяжелом положении. Наиболее затронутыми оказались туризм и отельный бизнес», — уточнил высокопоставленный чиновник.

Также глава правительства сообщил, что по итогам 2020 года прогнозировался рост доходов на 9,8%, а объема налоговых сборов — на 19%.

«Планировался рост экспорта на $300 млн (22,6 млрд рублей) и инвестиций — не менее чем 250 млрд сомов (241,5 млрд рублей). Но пандемия внесла свои коррективы», — резюмировал премьер-министр.