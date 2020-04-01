Бишкек, , 18:11 — REGNUM Около 1,8 млн граждан Киргизии лишись возможности зарабатывать деньги из-за режима чрезвычайной ситуации, введенного в трех самых крупных городах республики и в отдельных районах на юге страны, в которых выявлены зараженные коронавирусом. Об этом на брифинге заявила замминистра труда и соцразвития Ализа Солтонбекова, передает «Кабар».

По ее словам, на учете в министерстве состоят 96 тысяч семей, которые не имели достаточных доходов. Их количество будет расти, потому что многие граждане стали временно безработными из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Чиновница также отметила, что в Киргизии открыли специальный счет, на который неравнодушные граждане могут пожертвовать деньги, которые направят на оказание помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации киргизстанцам, а также малоимущим семьям и инвалидам.ИА REGNUM отмечает, что по данным Нацстаткома Киргизии, на 2018 год в стране насчитывалось 2 млн 382,5 тысяч занятых граждан.

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