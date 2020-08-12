Бишкек, , 17:54 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — июле 2020 года составил только 282 млрд сомов (265,8 млрд рублей), что на 6,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года. При этом инфляция выросла на 2,5%.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золотого месторождения «Кумтор» объем ВВП республики составил лишь чуть больше 244 млрд сомов (230 млрд рублей), сократившись сразу на 7,7%.

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Киргизстанская промышленность за это время произвела продукции на общую сумму в 180 млрд сомов (169,6 млрд рублей), что на 0,9% меньше, чем в январе — июле 2019 года.

В национальном статистическом комитете отмечают, что причиной тому послужило снижением объемов производства нефтепродуктов — на 59%, текстиля, одежды и обуви — на 20,4%, деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности — на 18,5%, резиновых и пластмассовых изделий — на 16,5%, продовольственных товаров, напитков и табачных изделий — на 5,3%, а также добычи полезных ископаемых — на 4,2%.

Также стало известно о том, что отрицательные тенденции наблюдались в сфере строительства, где произошло снижение на 8,9%, а также в оптовой и розничной торговле — на 17,6%.

Вместе с тем, в сельскохозяйственной сфере Киргизии, напротив, отмечался рост объемов на 1,8%.