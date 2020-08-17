Минск, , 10:20 — REGNUM В настоящее время Белорусский автомобильный завод работает в обычном режиме. Примерно сотня рабочих предприятия обсуждает с руководством накопившиеся вопросы, остальные 9,9 тыс. человек находятся на производстве. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе завода.

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«Производство работает», — подчеркнул в беседе с ТАСС представитель пресс-службы предприятия.

Напомним, 13 августа в ряде Telegram-каналов сообщили о том, что сотни работников автомобильного завода БелАз вышли на забастовку. При этом в пресс-службе завода заявили, что никакой забастовки на заводе нет.

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В этот день в ОАО «БелАЗ» прошло совещание под председательством министра промышленности Белоруссии Петра Пархомчика. Он акцентировал внимание представителей подразделений завода на том, что «дестабилизация работы предприятия приведёт к серьезным потерям БелАЗа на мировом рынке карьерной техники и негативно скажется на благосостоянии каждого из почти 10 тысяч работников «Белорусского автомобильного завода».

В результате участники совещания сошлись во мнении, что предприятие — это не место для решения политических вопросов, а производство — не площадка для выражения своих политических взглядов и убеждений.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов голосования. Забастовки прошли на крупных машиностроительных предприятиях, в частности на Минском автомобильном заводе (МАЗ).

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