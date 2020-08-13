Минск, , 13:09 — REGNUM Власти белорусского города Жодино и руководство ОАО «БелАЗ» проводят встречу с представителями трудового коллектива предприятия, никакой забастовки на заводе нет. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе компании.

«Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщили о том, что сотни работников автомобильного завода вышли на забастовку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске и других городах Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов. В ходе силового подавления акций протеста пострадали уже сотни человек, тысячи человек задержаны.

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