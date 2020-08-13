Минск, , 23:38 — REGNUM В Белоруссии на крупных машиностроительных предприятия, в частности на Минском автомобильном заводе (МАЗ) и Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), состоялись акции протеста против результатов выборов президента, а также против насилия, творимого белорусскими силовиками над гражданами, которые участвуют в несанкционированных акциях протеста.

Проходная Минского автомобильного завода Шатилло Г.В

Собравшие работники завода МАЗ потребовали убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы.

С аналогичными требования вышли рабочие завода «Терразит» в Гродно. На этом заводе часть сотрудников решила устроить бессрочную забастовку.

также акция протеста состоялось на заводе БелАЗ в городе Жодино. Там рабочие передали мэру города требования — отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов.

На БелАЗе забастовка пока не планируется.