Москва, , 13:47 — REGNUM Жители России стали чаще проявлять интерес государственной службой. В II квартале 2020 гада интерес граждан вырос на 20%, а за год в два раза (на 107%).

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Особенно стали интересоваться жители Алтая, Самарской и Омской областях. Там число желающих получить вакансии госслужащих выросло более чем в четыре раза. Межу тем в ряде регионах интерес упал — в Москве на 35%, в Иркутске — на 71%.

Эксперты объясняют это тем, что во время режима самоизоляции многие частные компании не могли платить зарплату. При этом работники госучреждений исправно получали жалование.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые сокращения госслужащих Минфин РФ анонсировал в марте 2019 года.

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