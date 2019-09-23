Москва, , 07:23 — REGNUM Без глобальной реформы сферы государственного управления в России, которая предполагает значительное сокращение количества госслужащих, для поддержания их зарплат на конкурентном уровне необходимо будет дополнительно изыскать 100 млрд рублей в год. Такое пояснение грядущему масштабному сокращению целой армии чиновников дала первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко.

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По её словам, экономия — это не самоцель планируемой реформы. Однако, уверена чиновник, если не провести запланированное сокращение, «конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь».

«Высвобождающиеся при этом (сокращении госслужащих — прим. ИА) средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — приводит РИА Новости слова Нестеренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые сокращения госслужащих Минфин РФ анонсировал в марте 2019 года. Как заявила заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, масштабная реформа, в ходе которой планируется сократить 5% сотрудников территориальных органов власти, начнётся в 2020 году. Процесс продолжится и в 2021 году, когда планируется сократить численность региональных чиновников еще на 10%. В этот же период под сокращения попадут 10% «сотрудников центрального аппарата».

Напомним, согласно данным Росстата, средняя месячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах власти России в 2018 года составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% больше, чем в 2017 году.

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