Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Сокращение госслужащих в России — бессмысленное и беспощадное.

Москва, 23 сентября 2019, 18:00 — REGNUM Подробнее о важном — в вечернем выпуске Радио REGNUM в 20:00 (мск).

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1703.