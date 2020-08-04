Москва, , 12:32 — REGNUM Жители России противоречиво оценивают удовлетворенность сотовым оператором, которым пользуются. Тех, кто порекомендовал бы своего оператора друзьям, и тех, кто нет, оказалось по 40%, приводит данные ИХ «Ромир».

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Лидером по уровню поддержки абонентов стал Tele2. Готовы рекомендовать его друзьям 44%. Индекс поддержки выше, чем у других операторов (плюс 11). Связь МТС нравится молодежи до 25 лет и людям 56+. Индекс поддержки — плюс 3.

Среди абонентов «Билайна» и «Мегафона» негативно оценивают опыт пользования и не готовы рекомендовать операторов другим 41% и 40% опрошенных. Индекс поддержки составляет минус 9 и минус 6 соответственно.

Опрос проведен в июле 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ в городах с населением свыше 100 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России безлимитный тариф за полгода стал дороже почти в 1,5 раза, в среднем он вырос до 888 рублей.

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