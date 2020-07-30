Москва, , 13:34 — REGNUM Значительное увеличение безлимитного тарифа на мобильную связь стало следствием возросшей нагрузки на российские сети во время пандемии. Об этом говорится в исследовании Content Review.

Мобильная связь BenjaminNelan

Безлимитный тариф за полгода стал дороже почти в 1,5 раза, в среднем он вырос до 888 рублей. Авторы исследования изучили тарифные предложения 136 операторов мобильной связи в 50 странах мира, лидирующих по объёму ВВП.

В среднем в мире с декабря минувшего года цены на безлимитную связь выросли на четверть, до 3 981 рублей. В России рост составил 47%.

Отмечается, что тариф с безлимитным интернетом перешёл из категории доступных услуг в премиальные. Во многом — из-за загруженности сетей после увеличения числа таких абонентов. Ситуация усугубилась в период санитарной изоляции, связанной с коронавирусом.

Нагрузка на сети связи из-за пандемии выросла на 20−40%, что потребовало дополнительных затрат. Другие факторы — волатильность валют и американские санкции против китайской компании Huawei.

Почти в каждой пятой стране мира в первом полугодии операторы отказались от безлимитных тарифов. В большинстве стран ввели тарифы с огромным, но всё же ограниченным объёмом трафика.