Москва, , 12:04 — REGNUM В первом полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь в России в среднем увеличились на 8%. Об этом свидетельствуют данные исследования информационно-аналитического агентства Content Review, специалисты которого проанализировали тарифы восьми операторов во всех регионах России.

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«Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако, если МТС, «Билайн» и «МегаФон» сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные», — уточнил руководитель Content Review Сергей Половников.

Так, у Теле2 минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал 13%, в то время как в среднем он вырос на 8% — с 270 до 291 рубля.

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Эксперты отмечают, что во втором полугодии подорожание может быть более значительным. По оценкам аналитиков, тарифы могут вырасти в среднем ещё на 14%. В этих прогнозах не учитывается вероятность второй волны коронавирусной инфекции.

При этом индекс доступности связи (отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения — прим. ИА REGNUM) в России по сравнению с декабрём 2019 года практически не изменился и составил 6,5. Самая доступная мобильная связь оказалась в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Сахалинской, Ярославской и Магаданской области. Меньше всего доступна сотовая связь для жителей республик Северного Кавказа — Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. В ФАС считают, что в настоящее время на фоне пандемии коронавируса и тяжелого экономического положения населения нет оснований для повышения тарифов на услуги связи.

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