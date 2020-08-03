Варшава, , 12:45 — REGNUM Польский антимонопольный регулятор наказал российскую компанию «Газпром» за «Северный поток — 2». Как сообщается на сайте Управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) 3 августа, на компанию наложен максимально возможный штраф, предусмотренный польским законодательством, — €50 млн.

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Как отмечено в сообщении, поводом для этого стал «отказ Газпрома сотрудничать в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода Nord Stream 2». Регулятор указал, что российская компания оказалась выдать запрошенные польской стороной документы.

«На мой взгляд, это преднамеренный акт, целью которого было воспрепятствовать продолжающемуся разбирательству, — президент UOKiK Томаш Хростный. — Поэтому я принял решение наложить на Газпром штраф в размере почти 213 млн злотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законом за непредставление запрашиваемой органом информации».

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года UOKiK запросила документы в рамках расследования, касающегося строительства газопровода. В марте 2020 года антимонопольное ведомство Польши снова обратилось с запросом.