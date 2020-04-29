Москва, , 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.

Отмечается, что в январе 2020 года UOKiK запросила документы в рамках расследования, касающегося строительства газопровода. В марте 2020 года антимонопольное ведомство Польши снова обратилось с запросом.

Напомним, UOKiK начал расследование против «Газпрома» и еще пяти компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». В частности, Польша обвинила компании в нарушении антимонопольного законодательства, так как соглашение о строительстве якобы приведет к ограничению конкуренции.

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