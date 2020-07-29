Москва, , 09:17 — REGNUM В Москве утвержден проект планировки по программе реновации нескольких кварталов в районе Можайский на территории 84,7 га, сообщили в Стройкомплексе.

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Согласно проекту будет снесено 52 старых пятиэтажек площадью более 205,7 тыс. кв. метров. На их месте возведут 650 тыс. кв. метров недвижимости (620,5 тыс. кв. м жилье и 30 тыс. кв. м инфраструктура).

Проектируемая территория ограничена с запада улицей Кубинка, с севера — улицей Маршала Неделина, с юга — Можайским шоссе, с востока — улицей Гвардейская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве под строительство по программе реновации выделено 453 стартовые площадки, где планируется построить более 6,9 млн кв. метров жилья.

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