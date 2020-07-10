Москва, , 14:03 — REGNUM Уже 55 домов передано под заселение по программе реновации в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, переселение продолжается в районе Северный. Жителям дома 7 на 9-й Северной линии выдали смотровые ордера в новостройку на Долгопрудной аллее. Она стала 55-м домом, в который люди переселяются по программе реновации.

В сообщении также говорится, что новый шестисекционный дом рассчитан на 520 квартир. Новостройка была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Сергей Левкин добавил, что в программу реновации входит 499 московских домов, она будет реализована на 59 стартовых площадках.