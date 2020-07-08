Москва, 8 июля 2020, 09:38 — REGNUM В Москве за январь-июнь 2020 года сдано в эксплуатацию шесть новых домов, построенных по программе реновации в разных районах столицы, сообщили в Стройкомплексе.
Читайте также: В Москве по реновации расселяют жителей 134 пятиэтажек
В новых домах расположено 1174 квартир общей площадью 120 тыс. кв. метров. Все квартиры отделаны по стандарту программы реновации.
На первых этажах откроют магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и др. Территории вокруг домов благоустроены и озеленены, установлены детские игровые площадки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации проходит расселение в новое жильё жильцов 134 пятиэтажек.
Читайте также: Москвичи подали более 560 заявок на докупку метров по реновации