Москва, , 09:38 — REGNUM В Москве за январь-июнь 2020 года сдано в эксплуатацию шесть новых домов, построенных по программе реновации в разных районах столицы, сообщили в Стройкомплексе.

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В новых домах расположено 1174 квартир общей площадью 120 тыс. кв. метров. Все квартиры отделаны по стандарту программы реновации.

На первых этажах откроют магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и др. Территории вокруг домов благоустроены и озеленены, установлены детские игровые площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации проходит расселение в новое жильё жильцов 134 пятиэтажек.

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