Минск, , 13:47 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции планируется ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в интервью «Беларусь сегодня», опубликованном 25 июля.

По словам белорусского министра, идет завершение пусконаладочных работ, которые нужны для начала физического пуска первого энергоблока.

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За этим этапом, как сообщает Каранкевич,последуют энергетический пуск энергоблока, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробирование первого энергоблока на номинальной мощности.

«Полностью в промышленную эксплуатацию его (первый энергоблок АЭС — ИА REGNUM) планируется ввести в первом квартале 2021 года», — отметил он.

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Напомним, ранее глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что физический запуск первого энергоблока Белорусской АЭС может состояться в начале августа 2020 года.