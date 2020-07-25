Минск, 25 июля 2020, 13:47 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции планируется ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в интервью «Беларусь сегодня», опубликованном 25 июля.
По словам белорусского министра, идет завершение пусконаладочных работ, которые нужны для начала физического пуска первого энергоблока.
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За этим этапом, как сообщает Каранкевич,последуют энергетический пуск энергоблока, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробирование первого энергоблока на номинальной мощности.
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Напомним, ранее глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что физический запуск первого энергоблока Белорусской АЭС может состояться в начале августа 2020 года.