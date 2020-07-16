Москва, , 11:11 — REGNUM Физический запуск первого блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) может состояться уже в начале августа. Об этом в видеообращении к сотрудникам атомной отрасли, опубликованном 16 июля на сайте корпорации, заявил глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Белоруссию, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска. Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа», — подчеркнул руководитель корпорации.

Он также отметил, что за время пандемии коронавирусной инфекции ни одна стройка, которую ведёт госкорпорация, не остановилась.

«И не только в стране, но и за рубежом», — добавил Лихачев.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Всего по проекту ВВЭР-1200 на БелАЭС строится два энергоблока мощностью по 1200 МВт каждый, что должно обеспечить потребности постсоветской республики в экологически чистой электроэнергии.

Запуск первого реактора БелАЭС ожидается к финалу президентской кампании в Белоруссии — то есть до 9 августа 2020 года.