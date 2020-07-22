Минск, , 13:18 — REGNUM Минск плотно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с момента запуска белорусского ядерного проекта. Приоритет — безопасность Белорусской АЭС, заявил директор департамента по ядерной энергетике минэнерго Белоруссии Василий Полюхович в ходе онлайн-конференции «Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы».

Он отметил, что создана система надзора за строительством АЭС, включающая и ведомственный, и государственный надзор. Международные эксперты и специалисты оценивают проект как успешно реализуемый в соответствии с международными требованиями и рекомендациями МАГАТЭ.

«С агентством мы очень плотно сотрудничаем с самого начала нашего ядерного проекта», — подчеркнул Полюхович.

Так, регулярно проводятся все рекомендуемые миссии, экспертные оценки. Последняя миссия INIR положительно оценила готовность к пуску АЭС, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на август 2020 года запланирован пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС, первая выдача блоком электричества в сеть ожидается в сентябре или октябре.