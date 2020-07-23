Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM АО «ЗСД» попросит Евразийский банк развития перевести первый транш в 1,6 млрд рублей ранее одобренного кредита на 6 млрд. Такое решение одобрил совет директоров, о чем говорится в опубликованных документах на официальном сайте.

Эти деньги призваны возместить «ранее понесенные затраты на исполнение обязательств Санкт-Петербурга перед Партнером по выплате Платежей по компенсации затрат Партнеру за 4 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года». Речь о ежегодной многомиллиардной компенсации «недополученной прибыли» концессионеру — «Магистрали Северной столицы» — из городского бюджета, которая прописана в договоре на случай, если петербуржцы недостаточно часто будут пользоваться платной трассой.

«Указанные кредитные средства, в соответствии с официально опубликованной информацией, предусмотрены для возмещения ранее понесенных АО «ЗСД» затрат в рамках исполнения Соглашения о государственно-частном партнерстве», — сообщили в Смольном «Деловому Петербургу».

Источники подтвердили изданию, что речь идет о той самой разнице между минимально гарантированной выручкой концессионера и сбором денег за проезд: в бюджете Петербурга на 2020 год такая компенсация отсутствует, утверждается, что предполагался выход на нужные показатели, но трафик сильно упал из-за коронавируса.

Ранее ЕАБР заявлял, что 6 млрд рублей будут предоставлены АО «ЗСД» на стройку центрального участка и эксплуатации северного, центрального и южного участков трассы.

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За несколько лет налогоплательщики уже выдали концессионеру более 17 млрд рублей такой недополученной прибыли, примерно по 4 млрд в год. Принадлежащий городу АО «ЗСД» позднее должен будет погасить и упомянутый кредит.

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Заметим, с января 2020 года тарифы на проезд по ЗСД поднялись, от 16% до 50%, на что горожане жаловались так массово, что управление Федеральной монопольной службы начало проверку.

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