Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Транспортную развязку Западного скоростного диаметра с Шуваловским проспектом в Петербурге профинансирует Евразийский банк развития. Об этом сообщили в ЕАБР.

Финансовый институт предоставил АО «ЗСД» 6 млрд рублей кредита. Этот же банк финансировал и саму платную магистраль. Напомним, ежегодно из городского бюджета концессионер ЗСД получает порядка 4 млрд рублей «недополученной прибыли», если горожане недостаточно часто пользуются трассой.

«Евразийский банк развития предоставил 6 миллиардов рублей акционерному обществу «Западный скоростной диаметр» для финансирования строительства центрального участка и эксплуатации северного, центрального и южного участков автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», — сообщили в организации.

Сегодня ЕАБР участвует в возведении нескольких очередей Центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы, а также в строительстве Большой Алматинской кольцевой автодороги.

«Расширение нашего участия в ЗСД — важный этап для ЕАБР в развитии современной городской инфраструктуры Санкт-Петербурга», — считает глава дирекции по транспорту и инфраструктуре банка Тимур Абдуллаханов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов также подписали соглашение, согласно которому банк намеревается вложиться и в новую платную скоростную магистраль — Восточный скоростной диаметр.