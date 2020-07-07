Минск, , 14:18 — REGNUM «Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июля 2020 года, по предварительным данным, составили 8 795,7 млн. долларов США (в эквиваленте)», — сообщил 7 июля Нацбанк постсоветской республики.

По данным госрегулятора, с начала года его ЗВР снизились на 6,4% (почти на $0,6 млрд). при этом Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год предусмотрено наращивание объёма международных резервных активов к 1 января 2021 года до $7,3 млрд.

«Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения министерством финансов еврооблигаций. Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота», — сказано в официальном сообщении.

По итогам 2019 года ЗВР Белоруссии выросли более чем на четверть до $9,4 млрд благодаря внешним заимствованиям. Из этих же источников обслуживался внешний долг.

Минфин Белоруссии проинформировал 30 июня о росте госдолга до $20,8 млрд в эквиваленте. ВВП Белоруссии за январь — май сократился на 1,8% до 51 млрд белорусских рублей ($21,250 млрд).

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