Минск, , 12:49 — REGNUM «Государственный долг Республики Беларусь на 1 июня 2020 года составил 49,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 5,1 млрд рублей, или на 11,4%», — проинформировало сегодня, 30 июня министерство финансов республики.

Совокупный госдолг Белоруссии по нынешнему курсу составляет $20,8 млрд в эквиваленте. При этом ЗВР Нацбанка Белоруссии на 1 июня составляли без малого $7,9 млрд.

Внешний госдолг Белоруссии на 1 июня 2020 года составил $16,8 млрд, сократившись на 2% за январь-май с учетом курсовых разниц. За этот период были привлечены внешние государственные займы на $449,3 млн: $250,1 млн — правительства и банков России; $141,5 млн — облигации на внешних финансовых рынках; $41,4 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $10,6 млн — МБРР; $5,7 млн — ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего государственного долга в январе — мае 2020 года составило $643,6 млн. долларов США: $289,1 млн — правительство России; $209,4 млн — банки Китая; $88,3 млн — ЕФСР; $54,8 млн — МБРР; $1,3 млн — ЕБРР и СИБ; $0,7 млн — Товарно-кредитная корпорация США.«Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2020 года составил 9,4 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,6%», — сказано в официальном сообщении.

Минфин Белоруссии сообщил, что за пять месяцев размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на $208,9 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на $307,4 млн и 161,2 млн белорусских рублей ($67 млн в эквиваленте).

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