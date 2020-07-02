Москва, , 11:14 — REGNUM В России в мае 2020 года средний размер ипотечных кредитов вырос на 2,9% и составил 2,47 млн руб. (в апреле 2020 года — 2,40 млн руб.), представило данные Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в мае зафиксирован в Москве (5,08 млн. руб.), Подмоковье (4,04 млн. руб.) и Санкт-Петербурге (3,26 млн. руб.).

Наиболее вырос средний размер ипотечного кредита в Вологодской области (+14,5%), Санкт-Петербурге (+6,5%) и Новосибирской области (+5,3%), сократился — в Москве (-4,6%), Ростовской области (-4,6%) и Ставропольском крае (-4,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России имеются возможности для снижения ставок по ипотеке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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